Zweimal Großes Gold für Schwertpflanzen

Zwei Große Goldmedaillen: Die gab es in der 14. Hallenschau der IGA Berlin am Sonnabend für Echinodorus-Sortiment und -Neuheiten in bester Qualität

Altlandsberg besitzt eine, Brandenburgs Sozialministerinnen-Legende Regine Hildebrandt ebenfalls und auch die Märkische Schweiz - sie alle eint eine nach ihnen benannte Aquarienpflanzenzüchtung der Gattung Echinodorus (Schwertpflanze), der Artenreichsten in der Familie der Froschlöffelgewächse.

Diese drei Hybriden und weitere 21 sind derzeit in der 14. Hallenschau auf der IGA in Berlin versammelt - gezogen in Müncheberger Gewächshaushallen des kleinen Unternehmens Atlantis Aquarienpflanzen. Kombiniert mit weiteren Schaupflanzen und gekonnt arrangiert geben sie Einblick in eine Pflanzenwelt, wie sie in tropischen Gegenden Mittel- und Südamerikas vorzufinden ist.

Damit integrieren sich die in der Blumenhalle belegten55 Quadratmeter Ausstellungsfläche inhaltlich bestens in die Gesamtschau unter dem Motto "Ein Meer aus Pflanzen", wo Schätze aus Deutschlands Botanischen Gärten zu sehen sind und auf 15 Beeten eine botanische Reise rund um den Globus ermöglichen.

Der Beitrag eines Produktionsbetriebes in Super-Qualität, befand die Deutsche Bundesgartenbau-Gesellschaft (DBG) am Sonnabend und honorierte das auch. Zweimal gab es die Große Goldmedaille, wie auch die offizielle Pressemitteilung samt Preis-Liste ausweist: "für ein großes Echinodorus-Sortiment in außergewöhnlich guter Qualität" und "für Echinodorus-Neuheiten in allerbester Qualität".

Zehn und mehr Jahre liegt es zurück, dass Züchter Tomas Kaliebe allein bzw. im Team mit Echinodorus-Züchtungen zu nationalen wie internationalen Gartenschauen Furore machte. Nun taucht der Familienname erneut auf dem überregionalen Parkett auf. Ein ums andere Mal liest ihn der Besucher auf den Schildchen mit den Bezeichnungen und dem zuerkannten Preis.

Tomas Kaliebe will indes eines klarstellen. Angetreten zum Wettbewerb sei man als Aufbaugemeinschaft Bert von der Forst (Cottbus-Gallinchen)/Elke Kaliebe (Müncheberg) sowie seinen Neuzüchtungen. Letztere stünden in keinem Verhältnis zu den exzellenten Leistungen der Gestalter, würdigt er, was oft vergessen werde.

Mit Bert von der Forst verbindet Kaliebe bereits eine langjährige Freundschaft. Zu welcher Gartenschau man auch antrat, der Cottbuser gestaltete ihre Beiträge, die stets "vergoldet" wurden. "Ohne diese Familie und deren Unternehmen hätte es keine Großen Goldmedaillen für die Müncheberger Kaliebes gegeben", sagt er. Denn selbst eine Teilnahme sei an Verbandsmitgliedschaft gebunden, was für den Cottbuser Garten- und Landschaftsbauer zutraf und in einer Aufbaugemeinschaft mit ihm nur möglich wurde.

Überdies macht Kaliebe auf weitere Pflanzen aufmerksam, die das Sortiment vervollständigten, so die neue Schwertpflanzensorte "Bärbel", die in Sachsen von Rainer Münch gezüchtet wurde. "Diese excellente Aquarienpflanzen-Manufaktur ist aus Altersgründen aber nun geschlossen." Außerdem habe man die Gelegenheit genutzt, eine Taglilien-Neuheit aus Werneuchen von Franz Gurdon mit zu präsentieren. Der "Barnimer Sonne" sei eine Goldmedaille zugesprochen worden.

Insgesamt zwei Wochen, bis zum 23. Juli, können Echinodorus und Co. in der Blumenhalle bewundert werden. Mehr noch hilft Produzenten und Züchtern aber der Einkauf vor Ort: Qualität statt billiger Massenware.