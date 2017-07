Viel Grün - aber abends wenig los

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) ) "Die Leuchttürme Ihrer Stadt sind Ihre Bäume", schreibt Ralf Mantler. Der 71-jährige Münchner ist von der grünen Seite Frankfurts begeistert. Während der Oder-Neiße-Radtour blieben er und seine Frau drei Tage in Frankfurt.

Pause an der Alten Oder: Ralf Mantler radelte mit seiner Frau von Zittau bis nach Küstrin.

Mitte Mai steigen Ralf und Helga Mantler in Zittau auf ihre Räder, der Beginn ihrer zehntägigen Oder-Neiße-Radtour. Gute 270 Kilometer liegen bis zum Zielort Küstrin vor ihnen. Immer nordwärts, an der Oder-Neiße-Grenze zu Polen entlang, machen die Mantlers einen dreitägigen Stopp bei der fünften Etappe: In Frankfurt (Oder) übernachten sie nahe der Marienkirche.

Schon hinter Guben fielen dem Ehepaar die "Leuchttürme" der Stadt auf. Die Bäume seien sicher Deutschlands schönste und mächtigste. Schön findet der Rentner auch das "Arboretum mit den Bäumen des ehemaligen deutschen "Baumschulen-Papstes", Heinrich Jungclaussen. Die dazugehörigen Gedenksteine, Straßennamen und Informationstafeln fanden die Radler ebenso bei ihrem Stadtrundgang.

Wo die Frankfurter sich für den Ziegenwerder Live-Konzerte und weitere Food-Truck-Events vorstellen können (MOZ berichtete), macht der Münchner den Vorschlag: Warum nicht mit den polnischen Nachbarn die "brachliegende Oder-Insel in Höhe Küstrin" mit dem Ziegenwerder zu einem europäisch einmaligen Ensemble vernetzen?

Und Frankfurt? "Die geschichtlich gebeutelte Stadt hat sich gemacht", sagt Mantler. Sofort sei ihnen das viele "öffentliche Grün" ins Auge gesprungen - beneidenswert. Da könnten viele verdichtete, westdeutsche Städte noch etwas lernen. Zu "Juwelen" seien die St-Marienkirche, St. Gertraud und der Konzerthalle geworden. Auch vom Kleist-Museum waren beide begeistert - von innen wie von außen. "Herrlich, wie entspannt der innerstädtische Verkehr für alle Verkehrsteilnehmer ist!", schwärmt der 71-Jährige. Aus München ist er mehr Verkehr gewöhnt.

Was Mantlers allerdings auch auffiel: "Frankfurt macht es in der gesamten Innenstadt den Rollstuhlfahrern und Radfahrern nicht leicht. Kaum eigene Radfahrwege und - sehr wichtig - fast nirgends abgesenkte Bürgersteige." Barrierefreie Fortbewegung sehe anders aus.

In puncto Abriss oder Verschönerung von "hässlichen DDR-Plattenbauten" sei seit der Wende viel Gutes geleistet worden. Jedoch sehe er weitere städtebauliche Entwicklungspotenziale - wie Blumenrabatten am Rathausplatz.

Abends fühlten sich Mantlers an skandinavische Kleinstädte erinnert: "Tote Hose." Es sei wenig los gewesen, kaum öffentliche Geselligkeit. "Ab 20 Uhr scheinen die Bürgersteige hochgeklappt und man fühlt sich als Stadtbummler ziemlich einsam!" Am Oder-Ufer genoss das Paar Essen und Fluss-Aussicht. Obwohl sie sich auch dort ein wenig alleine fühlten. Genauso wie beim Spaziergang in Slubice.

Im Straßenbild vermisste Mantler ebenso den christlichen Glauben. "Der ist in Ostdeutschland sehr abgeebbt." Trotzdem nahm das Ehepaar die Gemeinden als "wahnsinnig tapfer" wahr. In der Marienkirche - mit den "märchenhaften Fenstern" - erlebten sie eine Chorprobe.

Die großen Plätze wie Brunnen- und Marktplatz bezeichnet er als "Pflaster- , Parkplatz- und Plattenseen", die wenig zum Verweilen einladen würden.

Ralf Mantlers Fazit: "Frankfurt hat sich sehr gemacht und gemausert." Gerade nach den schweren Kriegsjahren und "städtebaulicher Barbarei" in der DDR. Er wünscht der Stadt größere Betriebe und Investoren - "das würde sicher manche Finanzierung erleichtern!" Mantlers waren das erste, aber nicht das letzte Mal hier, schreiben sie. "Das Positive überwiegt. Aber man könnte noch mehr draus machen."