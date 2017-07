Erste Podiumsdiskussion zur Wahl

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Der "Kurstadt-Dialog" lädt am 17. Juli um 18 Uhr zur ersten Podiumsdiskussion zur Bürgermeisterwahl am 24. September in Bad Freienwalde in die Nikolaikirche ein. Moderiert wird diese von Pfarrer Björn Ferch.

Im Herzen von Bad Freienwalde: Pfarrer Björn Ferch möchte am 17. Juli in der Nikolaikirche mit den Bürgermeisterkandidaten über deren Visionen für die Kurstadt diskutieren

Bis zum jetzigen Zeitpunkt liegen der Wahlleiterin von Bad Freienwalde, Anja Neumann-Körber, fünf Wahlvorschläge vor. Danach will Jutta Lieske mit dem Mandat der SPD ins Rennen gehen. Der Kreisverband Märkisch-Oderland der Alternative für Deutschland (AfD) hat Lars Günther aufgestellt. Die CDU Bad Freienwalde hat Amtsinhaber Ralf Lehmann (parteilos) für die Bürgermeisterwahl nominiert. Für die BVB / Freie Wähler Bad Freienwalde will Leonie Schölzel die Wahl gewinnen. Außerdem bewirbt sich Hermann Winking als Einzelkandidat um den Bürgermeisterposten. Allerdings, und darauf weist die Wahlleiterin gegenüber dieser Zeitung hin, ist noch keiner der Wahlvorschläge zugelassen. Noch bis zum 20. Juli, 12 Uhr, können Vorschläge eingereicht werden. Dann endet die Frist. Über die Zulässigkeit der Vorschläge wird der Wahlausschuss in seiner Sitzung am 20. Juli um 18 Uhr entscheiden.

Ungeachtet dessen sind alle fünf Kandidaten zur Podiumsdiskussion am 17. Juli von Moderator Björn Ferch eingeladen worden. Der Pfarrer hat inzwischen auch mit allen Kandidaten ein Vorgespräch geführt, um sie und ihre Beweggründe kennenzulernen. Danach wolle er sie auch am 17. Juli befragen, so Björn Ferch. Ebenso danach, was ihr Wunsch, ihr Konzept, ihre Vision für die Kurstadt Bad Freienwalde sei. Er habe die Hoffnung, dass die Kandidaten die Veranstaltung als ein Wegpunkt ihrer Kandidatur verstehen und dass die Bürger die Chance erhalten, sie kennenzulernen.

Björn Ferch weist im Vorfeld der Veranstaltung darauf hin, dass es sich bei der Podiumsveranstaltung keinesfalls um eine Wahlveranstaltung handelt. "Ich möchte, dass die Menschen, die da sind, die Kandidaten kennenlernen", so Ferch. Es werde auch einen Anwalt des Publikums geben. Ferner stellt er klar, dass er weder links- noch rechtsextremistisches Vorgehen zulassen und im Notfall von seinem Hausrecht Gebrauch machen werde.

Die Nikolaikirche Bad Freienwalde bietet insgesamt 450 Sitzplätze. "Ich mache Bürgern Lust zu kommen. Und ich würde mich freuen, wenn viele das Angebot annehmen", so der Pfarrer. Es müsse nicht jeder etwas sagen, sondern könne auch nur zuhören. Rederecht würden allerdings nur Bürger der Stadt Bad Freienwalde und der Ortsteile erhalten. "Ich freue mich, wenn sich Bürger anderer Orte als Nachbarn eingeladen fühlen", so Björn Ferch.

Die Diskussion soll maximal bis 20.30 Uhr dauern.