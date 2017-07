Gute Auftragslage für kleine Handwerker

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Dort, wo Raumausstatter-Meister Klaus Fuhrmann für gewöhnlich ganz allein seinem Handwerk nachgeht, drängten sich am Mittwochmittag zahlreiche Leute. Neben Handwerkskammerpräsident Wolf-Harald Krüger und Hauptgeschäftsführer Uwe Hoppe, die ihre quartalsmäßige Bezirksbereisung unternahmen, waren auch Landrat Gernot Schmidt und Medienvertreter in die Letschiner Traditions-Werkstatt gekommen. Die betreibt Klaus Fuhrmann, der vor 25 Jahren seinen Meister gemacht hatte, seit 1994. 1961 hatte dort sein Vater Peter Fuhrmann, aus Müncheberg kommend, den Sattler- und Polsterbetrieb von Gustav Vergenz übernommen und sogar eine Tischlerei angebaut. Peter Fuhrmann, der sich noch "Tapeziermeister" nennen durfte, hatte einst fünf Lehrlinge, darunter seine beiden Söhne Klaus und Andreas, ausgebildet, Klaus Fuhrmann in den 25 Jahren bislang keinen mehr. Die Massenproduktion der Industrie machte dem Handwerk lange zu schaffen.