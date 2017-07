Zeit für Heidelbeeren beginnt in Brandenburg

artikel-ansicht/dg/0/

Klaistow (dpa) Nach weiß und rot - nach Spargel und Erdbeeren - beginnt jetzt die Zeit für die Heidelbeeren. Die Erntesaison für die blauen Früchte wird am Donnerstag (11.30 Uhr) offiziell in Klaistow (Potsdam-Mittelmark) auf dem Spargelhof Buschmann und Winkelmann eröffnet. Die Kulturheidelbeere (Vaccinium myrtillus Ericaceae) hat in den vergangenen Jahren einen wahren Siegeszug angetreten. In Deutschland wurde sie im Vorjahr auf 2710 Hektar angebaut. Nach Sanddorn war sie in Brandenburg das zweitwichtigste angebaute Beerenobst. 20 Betriebe bewirtschafteten 239 Hektar. 2015 standen Heidelbeer-Pflanzen noch auf 166 Hektar.