Berlin eines der blitzreichsten Bundesländer

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nur in Hamburg und Nordrhein-Westfalen blitzte es häufiger: In Berlin sind im vergangenen Jahr im Ländervergleich die drittmeisten Blitze pro Quadratkilometer niedergegangen. Dies geht aus dem Blitzatlas 2016 hervor, den die Siemens AG am Donnerstag veröffentlichte. Demnach wurde für die Hauptstadt eine Blitzdichte von 1,50 Einschlägen pro Quadratkilometer ermittelt. In absoluten Zahlen waren das 1333 Erdblitze. "Obwohl 2016 ein sehr blitzarmes Jahr gewesen ist, hat es in Berlin relativ viele Blitze gegeben", sagte ein Siemens-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. 2015 lag Berlin im Ländervergleich noch auf Platz 13.