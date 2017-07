artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) en Titel der "Blitz-Hauptstadt" Deutschlands ist Frankfurt (Oder) wieder los. Mit 0,2 Blitzeinschlägen je Quadratkilometer im vergangenen Jahr kam die Oderstadt im aktuellen Bundesvergleich gemeinsam mit Flensburg auf den letzten Platz, wie der Karlsruher Blitz-Informationsdienst von Siemens (Blids) am Donnerstag mitteilte. 2015 war für Frankfurt noch eine Quote von 3,05 Einschlägen registriert worden, was die Stadt auf Platz eins im deutschenn Blitzranking führte.

Die Statistik für 2016 weist jetzt den Landkreis Wesel am Niederrhein als Deutschlands am stärksten durch Blitze belastete Kommune aus. Dort wurden 4,1 Einschläge pro Quadratkilometer erfasst. Auf die nächsten beiden Plätze kommen Aschaffenburg (Bayern) und der Landkreis Borken (Nordrhein-Westfalen).

Insgesamt ging der Studie zufolge 2016 die Zahl der Blitzeinschläge bundesweit auf 432 644 zurück - die niedrigste Zahl seit 1999. 2015 waren es 550 000. In Brandenburg wurden 2015 noch rund 49 000 Blitze erfasst, 2016 dann nur noch etwa 29 600. Hauptgrund für den Rückgang sei der 2016 eher ruhig ausgefallene August gewesen, der sonst eigentlich eher gewittrig und blitzreich verläuft, sagte Stephan Thern, Leiter des Blitzinformationsdienstes.

Jeder Blitz erzeugt eine elektromagnetische Welle, die über mehrere hundert Kilometer hinweg gemessen werden kann. Der Informationsdienst greift auf Daten von rund 160 Mess-Stationen in ganz Europa zurück. Früher dauerte es den Angaben zufolge bis zu 30 Sekunden, ehe die Information zum Blitzeinschlag im System abrufbar war. Durch fortschreitende Digitalisierung sind es nur noch zehn Sekunden.

Die Hälfte der Blitze können mittlerweile auf 100 Meter genau bestimmt werden. Präzise Daten bedeuteten besseren Schutz, hieß es.

Gewitter entstehen, wenn warme und feuchte Luftmassen zusammenströmen, in kältere Schichten aufsteigen und eine Wolke bilden. Durch Reibung laden sich Wasser- und Eisteilchen in der Gewitterwolke elektrisch auf. Während sich die Eispartikel im kalten oberen Teil der Wolke positiv aufladen, reichert sich die negative Ladung in den Wassertropfen an der Wolkenunterseite an. Das immer stärker werdende elektrische Spannungsfeld entlädt sich - mit einem Kurzschluss vergleichbar - schließlich in einem Blitz.