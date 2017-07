artikel-ansicht/dg/0/

Gollum liest Tweets von Donald Trump vor

New York (dpa) Der vor allem für seine Darstellung der «Gollum»-Figur in den «Herr der Ringe»-Filmen bekannte Schauspieler Andy Serkis (53) hat in einer Fernsehshow Tweets von US-Präsident Donald Trump vorgelesen - mit krächzender «Gollum»-Stimme.

In Gollum kämpfen zwei Persönlichkeiten gegeneinander an. Der britische Schauspieler Andy Serkis leiht dem seltsamen Wesen in den «Herr der Ringe»-Filmen seine Stimme.



