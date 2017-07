artikel-ansicht/dg/0/

Kabul (dpa) Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zu politischen Gesprächen in die afghanische Hauptstadt Kabul geflogen. Er will dort mit Staatspräsident Aschraf Ghani und Regierungschef Abdullah Abdullah zusammentreffen. Der Besuch war aus Sicherheitsgründen nicht angekündigt worden.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (M.) und seine Frau Elke Büdenbender (l.) in Masar-i-Scharif

Steinmeier war zunächst im deutschen Feldlager Masar-i-Scharif gelandet. Dort forderte er mehr Eigenanstrengungen Afghanistans zur Verbesserung der Sicherheitslage und zur Befriedung des Konflikts mit den radikalislamischen Taliban.

Den deutschen Soldaten dankte er für ihren Einsatz. Ihre Arbeit ebenso wie die der Polizisten und zivilen Helfer verdiene Respekt und Anerkennung, sagte er bei seiner Ankunft. "Ich möchte Ihnen sagen, dass Sie hier Großes leisten."

Derzeit sind in Afghanistan noch knapp 1000 deutsche Soldaten im Rahmen der Nato-Mission "Resolute Support" stationiert. Der schwere Anschlag vor der deutschen Botschaft in Kabul mit über 150 Toten am 31. Mai habe deutlich gemacht, unter welchen Bedingungen der Einsatz stattfinde, sagte Steinmeier.