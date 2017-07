"Support your local heroes"

artikel-ansicht/dg/0/

"Das "Laut & Bunt'-Festival hat sich über die zehn Jahre im Havelland fest etabliert, was nicht zuletzt an den jährlich steigenden Zuschauerzahlen und den positiven Resonanzen ersichtlich ist", sagt Marcel Jaedecke stolz. "2012 wurde das Festival vom Bündnis für Demokratie und Toleranz gegen Extremismus und Gewalt als vorbildlich eingestuft."

Der Rathenower gehört zu den neun jungen Leuten zwischen 19 und 27 Jahren, die sich Anfang des Jahres zusammenfanden, um die Tradition des "Laut & Bunt"-Festivals weiterzuführen. Unter ihnen sind sogar Musiker, wie Julian aus der Rathenower Band "Anulus" und der gebürtige Rathenower Christoph Wulsch, Mitglied der Berliner Band "Vor Rotterdam".

Die bisherigen Organisatoren hatten, wie zum Festival im Juli 2016 angekündigt, ihr Engagement aufgegeben. Bei einigen waren durch Ausbildung oder Studium bedingter Wegzug aus Rathenow der Grund.

"Aus ganz Deutschland haben sich in den letzten Wochen rund 25 Bands beworben", sagt Mitorganisator Gavin Singer aus Milow. "Wir haben ausführliche schriftliche Bewerbungen mit entsprechenden Hörproben bekommen. Das vielfältige Genre geht von Rock über Punk bis zu HipHop und Rap." Im Mai war eine Vorauswahl von sieben Bands getroffen.

Schon in den vergangenen Jahren spielten immer wieder Bands aus Rathenow, Premnitz, Nauen oder Brandenburg/Havel. Die Auftritte bestreiten, entsprechend dem diesjährigen Motto, vor allem Bands und Musiker aus der Region. So spielen am Samstag die HipHoper "Unterwelt Produktion" ausAuch die Premnitzer "DRE Musik" machen HipHop und Rap. Die Musiker der Punk-Rock-Band "ABM" (Alcoholic Breakdance Massacre) wohnen ebenfalls im Havelland. Der Mitorganisator des Festivals, Chtristoph Wulsch, tritt mit seiner Band "Vor Rotterdam" auf. Das Quartett schreibt und spielt Deutsch-Pop-Songs. Aus Berlin kommt die Rock-Band "Launce". Die fünf Musiker nehmen sich, in der Tradition der Band Knorkator, selbst nicht so ernst. "Animi Vox" reisen aus Nordrhein-Westfalen an. Vier aus der Kreisstadt Minden an der Weser stammende Jungs spielen englischsprachigen Indie-Rock. Die weiteste Anreise hat die Pop/Rock-Band "Kompass". Sie stammt aus der Kleinstadt Betzdorf im Westerwald (Rheinland-Pfalz).

Der Eintritt zum "Laut & Bunt" im Optikpark der havelländischen Kreisstadt ist frei. Eine Aftershowparty in der Musikbrauerei, mit Busshuttle vom Optikpark, beginnt um 24.00 Uhr.