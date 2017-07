Erst bei den Vorbereitungen kennengelernt

artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Der Titel dieser Ausstellung lasse viel Interpretationsspielraum zu, da man das Wort visible mit mehreren Worten wie sichtbar, einsehbar, erkennbar oder offensichtlich übersetzen könne, so Bürgermeister Ronald Seeger zur Eröffnung der neuen Ausstellung "Be visible" in der Rathausgalerie.

Bis 30. September stellen der Rathenower Hans Zimmermann und Annah Mo aus Schollene ihre Bilder in Öl, Aquarell und Acryl in der Galerie in der dritten Etage aus. Jeder Mensch habe einen "unsichtbaren Stempel" auf seinem Gesicht, den man nicht sehe, so Annah Mo über die Titelzeichnung der Ausstellung, ein mit Buchstabenstempel verändertes Frauenporträt. Titel tragen ihre 20 Aquarelle, vor allem Porträts und zehn abstrakten Acrylbilder bewusst nicht. "Die Bilder sollen für sich stehen", so die Künstlerin weiter. "Die Aussage der Bilder ist mir wichtig."

Die Malerin aus Schollene lernte Hans Zimmermann erst während den Vorbereitungen zur Ausstellung kennen. Bereits mit den "Torhausmalern", die es nicht mehr gibt, stellte der Neufriedrichsdorfer vor zwei Jahren in der Rathausgalerie aus.

"Sichtbar" seien in dieser Ausstellung wunderschöne Werke, vor allem wunderschöne Frauen, so Bürgermeister Seeger. Neben Landschaftsbildern und Tierporträts in Öl und Acryl zeigt Hans Zimmermann auch einige Aktgemälde, die er immer wieder gern malt. Der Imker liebt auch "zweibeinige Bienen" - und vor allem seine Frau Karin.

Hans Zimmermann interessierte sich schon im Alter von zwölf Jahren in einem Zirkel "Bildende Kunst" für Malerei und Bildhauerei. In Gräningen betreibt er seinen Künstlerhof und beteiligt sich seit einigen Jahren an den "Tagen der offenen Ateliers". Seine beiden Söhne musizieren. So hielt Zimmermann auch einen Auftritt seines Sohns Ulf, alias "Joe Carpenter", in Öl fest. Susanne Woltersdorf war viele Jahre als Erzieherin tätig und leitete 2008 in Schollene eine Galerie und Malkurse für behinderte Menschen. Seit zwei Jahren ist sie als Annah Mo freischaffende Künstlerin. 2016 eröffnete sie am Kirchplatz 10 ein eigenes Atelier. Seit letztem Jahr gibt sie auch Kurse an der Volkshochschule.