artikel-ansicht/dg/0/

Dollgow (MOZ) (pilz) Ein besonderes Wochenende, 15. und 16. Juli, kündigt sich in Stechlin für "Ross und Reiter" an: Erneut wird ein umfangreiches Distanzreiten veranstaltet - organisiert von der 23-jährigen Granseerin Tanja Schröder. Die inzwischen siebente Veranstaltung ihrer Art bezieht den "Stechliner Forst" ein. Wie Tanja Schröder erklärt, ist das Basis-Quartier des Distanzreitens bereits zum dritten Mal der Reiterhof Kunkel in

artikel-ansicht/dg/0/1/1588516/

Wichtig für Neugierige: "Jeder kann mit seinem Pferd jeder Rasse, von zartem Araber bis schwererem Warmblut, daran teilnehmen, ohne in einem Verein zu sein", betont die Veranstalterin.

Die Reiter, die aus der Region und aus weiter Ferne kommen - reisten schon am Freitag an. Auf der großen Wiese des Reiterhofs können sie zelten, abends in Gemeinschaft zusammen sitzen, grillen und am Lagerfeuer singen.

Tanja Schröder weiß, "die Veranstaltung ist eine gute Werbung für den Ort Dollgow".