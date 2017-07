Zweiter Göttinger Gefährder nach Algerien abgeschoben

artikel-ansicht/dg/0/

Hannover (dpa) Fünf Monate nach einer Razzia in Göttingen ist auch der zweite islamistische Gefährder abgeschoben worden. Der Mann sei am Mittwochabend nach Algerien ausgeflogen worden, teilte das niedersächsische Innenministerium am Donnerstag mit. Der 27-Jährige war zusammen mit einem 22-jährigen Nigerianer Anfang Februar in Gewahrsam genommen worden.