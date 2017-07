artikel-ansicht/dg/0/

Keine vier Jahre nach seiner Premiere als Referee und zwei Jahre nach dem Sprung in den Landesspielbetrieb wurde der Oranienburger nun in die Landesliga eingestuft. War das zu erwarten? "Ich hatte 2015/16 schon eine gute Saison in der Landesklasse. Da hatte ich insgeheim schon ein bisschen spekuliert, aber es hat nicht geklappt. Nun bin ich nüchterner rangegangen."

Mit der Einstufung in die Landesliga geht einher, dass Lukawski in der Oberliga als Assistent fungieren darf. "Das ist schon gehobener Fußball. Auf diese Highlights freue ich mich." Der für den Post SV Zehlendorf amtierende Unparteiische glaubt jedoch, dass Ansetzungen für die fünfthöchste Spielklasse noch nicht so oft kommen werden. "Ich bin in der Landesliga beheimatet und werde wohl häufiger da zum Einsatz kommen."

Die Leidenschaft für das Schiedsrichterwesen wurde bei Florian Lukawski (dessen Schwester für den Landesligisten Forst Borgsdorf spielt und ebenfalls Referee ist) durch Thoralf Schwarz geweckt. "Er hat mich an die Sache herangeführt und stand mir bei den Anfangsschritten als Mentor zur Seite." Auch bei Funktionären seines Vereins Zehlendorf (für diesen pfeift er in der vierten Saison) könne er sich nur bedanken. Trainer Dietmar Müller und Abteilungsleiter Udo Neumann hätten ihn jederzeit unterstützt und beraten. "Ich fühle mich in Zehlendorf wirklich sehr gut aufgehoben."

Ein Vorbild in der pfeifenden Zunft hat das Schiedsrichter-Talent aber nicht. "So etwas ist schwierig. Ich möchte meine eigene Art entwickeln und nichts von einem anderen übernehmen." Das schließe nicht aus, dass er sich regelmäßig mit Kollegen wie Robert Reinhardt austauscht. "Ich mache auch viele Fortbildungen und besuche Lehrgänge. Und wenn man jede Woche bei einem anderen Referee Assistent ist, sieht man auch viele Sachen- und dabei auch Dinge, die man nicht so machen will." Der Job des Unparteiischen sei aus seiner Sicht mit einer ständigen Weiterentwicklung verbunden. "Anders geht es einfach nicht."

Wo Florian Lukawski als Schiedsrichter einmal landen will, vermag er nicht zu sagen. "Sich ganz große Ziele zu setzen, finde ich schwer. Niemand weiß, wie sich die Dinge entwickeln." Für ihn gehe es erst einmal darum, gut in der Landesliga anzukommen. "Ich freue mich auf diese neue Herausforderung", sagt der Jugendliche, der im kommenden Jahr am Oberstufenzentrum sein Abitur machen will. Danach schwebt ihm ein duales Studium vor.