Bekennerschreiben nach Attacke auf Polizeiwache aufgetaucht

Hannover (dpa) Nach der Attacke von Vermummten auf eine Polizeiwache in Hannover ist im Internet ein Bekennerbrief aufgetaucht. "Uns liegt der Inhalt dieses Schreibens aus dem Netz vor, wir prüfen das gerade", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Wer sich zu der Tat bekennt, bei der die Wache in der Nacht zum Mittwoch mit Steinen beworfen sowie mit Farbe beschmiert worden war, sagte der Sprecher nicht. Auch zu möglichen Motiven wollte er sich nicht äußern.