Jugendliche geben Merkel und Macron Sprachunterricht

Paris (dpa) Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron haben sich bei ihrem Treffen in Paris nicht nur mit Wirtschaftspolitik beschäftigt. Am Rande des deutsch-französischen Ministertreffens stand für die beiden am Donnerstagvormittag auch Sprachunterricht auf dem Programm. Gemeinsam mit 50 Jugendlichen aus Deutschland und Frankreich probierten die Politiker im Norden von Paris aus, wie sich die Sprache des anderen leicht erlernen lässt.