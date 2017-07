artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Jetzt wird Lisa-Marie Warnke erst einmal Verkäuferin lernen. Ihre Freundlichkeit und vor allem die ruhige Art dürften bei Kunden gut ankommen. Dass die Oranienburgerin damit auch Herzen gewinnen kann, hat sie als Bufdi - korrekt und umständlicher ausgedrückt Bundesfreiwilligendienstlerin - in Hennigsdorfs Regenbogenschule für mehrfach behinderte Kinder und Jugendliche bereits bewiesen.

Es kommt häufiger vor, dass mit solchem freiwilligen Jahr eine zeitliche Lücke geschlossen wird. Bei Lisa-Marie war es die Bundeswehr, die ihr einen Strich durch die Rechnung machte: "Ich war zu klein und zu jung, um dort eine kaufmännische Ausbildung zu machen." In ihrem Fall half das Glück und die Informationsbörse nach, die wohl jeder Frisörsalon darstellt. In einem solchen kam sie mit Grit Raap, Konrektorin der Regenbogenschule, ins Gespräch. Wenig später absolvierte sie bereits einen Probetag in dieser Schule, die besondere Ansprüche stellt. Nach dem Tag entschloss sie sich spontan, dort ein Freiwilligenjahr zu absolvieren.

Natürlich hatte Lisa-Marie anfangs gegen die Angst und Ungewissheit zu kämpfen, wie sie mit diesen Kindern umzugehen hat, die auch mal schreien, ausrasten oder sich in sich zurückziehen: "Wo muss ich streng sein, wo kann es etwas lockerer sein?" Vielleicht ist die heute 17-Jährige einfach talentiert für diese Arbeit. Denn schnell merkte sie: "Ich kann mit solchen Kindern gut umgehen, kann sie mit meiner entspannten Art gut wieder runterbringen." Der 14-jährige Luca, um den sie sich besonders kümmert, ist ein Beweis dafür. Als Lisa-Marie in den Klassenraum tritt, geht ein Strahlen über sein Gesicht. Und als sich alles um das Ergebnis einer Aufgabe dreht, sagt sie auch noch beim dritten Mal mit entspannter Stimme, dass Lucas Lösung ganz sicher nicht die richtige sei.

Nach wenigen Monaten machte ihr die Arbeit bereits einen solchen Spaß, dass sie beim zuständigen Bundesamt eine halbjährige Verlängerung beantragte. Und deshalb wird sie nun eine Lehre als Verkäuferin beginnen. Denn das Bundesamt, so Lisa-Marie, habe sich ewig Zeit gelassen, um dann ihre Bitte abzulehnen. Die Nachricht kam so spät, dass es ihr nicht mehr gelang, einen Ausbildungsplatz als Heilerzieherin zu bekommen. Also wird sie auf dem Weg zu ihrem eigentlichen Ziel wieder einmal einen Umweg gehen.

Luca, Kimberley und all die anderen Kinder, aber auch die meisten ihrer Kollegen haben fast alle auf ihre Art dafür gesorgt, dass sich die Praktikantin in der Regenbogenschule gut aufgehoben fühlt. Beweise dafür kommen en passant. Zum Beispiel wenn die 17-Jährige von "unseren Kindern" spricht. Das geht ihr ganz locker und unbemerkt über die Lippen: "Unsere Kinder suchen eine viel engere Bindung miteinander." Konträr dazu stehen Erfahrungen, die sie beim Schulpraktikum im Hort machte: "Dort rasten die Kinder viel schneller aus, beschimpfen sich untereinander."

Natürlich gibt es auch Situationen in der Regenbogenschule, die eine 17-Jährige wenn nicht über-, dann zumindest sehr herausfordern. Zum Beispiel, wenn jemand einen Anfall bekommt. Aber: Ein Bufdi ist natürlich nie allein mit einer solchen Gruppe.

Wenn die Regenbogenkinder in die Sommerferien gehen, dann wird ist es für Lisa-Marie Zeit, Abschied zu nehmen. Ihr Fazit hat sie schon jetzt gezogen: "Es war für mich eine gute Entscheidung. Abends gehe ich immer mit einem Lächeln ins Bett. Und ich bin viel erwachsener geworden."