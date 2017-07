artikel-ansicht/dg/0/

Rathenow (MOZ) Oberligist FSV Optik Rathenow bekommt es in der ersten Runde des AOK-Landespokals mit dem Landesligisten SV 1920 Zehdenick zu tun. So ergab es die heutige Auslosung in Cottbus. Die Partie findet am 12. August in Zehdenick statt.

In der Vorsaison waren die Rathenower daheim im Halbfinale am späteren Cupgewinner FC Energie Cottbus gescheitert. Den Siegtreffer zum 1:0 hatten die Niederlausitzer kurz vor Abpfiff der regulären Spielzeit erzielt. 2013 und 2014 hatten die Havelländer den Landespokal an die Havel geholt.

Jetzt heißt es erst mal, sich vom nächsten Gegner nicht überrumpeln zu lassen. Die Zehdenicker waren allerdings in der Vorsaison in der ersten Runde am Brandenburgligisten FV Eberswalde gscheitert.