Werder Bremen rechnet «sehr stark» mit Kruse-Verbleib

artikel-ansicht/dg/0/

Zell am Ziller (dpa) Sportchef Frank Baumann rechnet trotz einer Ausstiegsklausel von Max Kruse mit einem Verbleib des ehemaligen Nationalspielers bei Werder Bremen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588535/

Max Kruse hat in seinem Vertrag mit Werder Bremen eine Ausstiegsklausel.

Max Kruse hat in seinem Vertrag mit Werder Bremen eine Ausstiegsklausel. © Carmen Jaspersen/dpa

«Davon können Sie ausgehen, ja», sagte Baumann der Deutschen Presse-Agentur im Trainingslager im Zillertal. Baumann schränkte zugleich scherzhaft ein: «Eine Garantie gibt es vielleicht bei Tupperware, oder?» Im Fußball könne man «natürlich nie alles ausschließen», meinte Baumann weiter. «Aber wir gehen sehr stark davon aus, dass er bleibt.»

Nach einem Bericht der «Bild»-Zeitung kann Kruse den Club in diesem Sommer für 15 Millionen Euro verlassen. Demnach habe Werder versucht, dem Angreifer diese Klausel für drei Millionen Euro abzukaufen, was Kruse abgelehnt habe. Der 29-Jährige hat noch einen bis 2019 datierten Vertrag in Bremen.