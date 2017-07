Ferienjobs: Ackern statt ausruhen

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Endlich mal die Beine hochlegen und das süße Nichtstun genießen - in einer Woche beginnen die für viele langersehnten Sommerferien. Doch nicht jeder kann sechs Wochen entspannen. Für Geldbeutel und Berufsorientierung bietet sich ein Ferienjob als Alternative an.

Süßes Nichtstun: Für Marie Sprunk kommt das während der Sommerferien nicht in Frage. Sie wird drei Wochen lang in einem Berliner Industrieunternehmen arbeiten und dort im Büro aushelfen.

"Die erste Ferienwoche ist immer super entspannt, aber dann geht das große Gammeln los", sagt Marie Sprunk. Dem wirkt die 17-Jährige mit einem Ferienjob entgegen. Es sei eine schöne Abwechslung und außerdem könne man so das erste eigene Geld verdienen. Drei Wochen arbeitet die Schülerin des Oranienburger Runge-Gymnasiums in einem Berliner Industrieunternehmen. Sie erstellt Powerpoint-Präsentationen und fasst Informationen für die Mitarbeiter zusammen. "Alles das, was gerade im Büro anfällt und ich machen kann", sagt Marie. Aufgaben, die auch auf andere Ferienjobber zukommen können. Eine Arbeit in der schulfreien Zeit dürfen sich Jugendliche ab 15 Jahren suchen. Und das für höchstens vier Wochen pro Kalenderjahr. Arbeiten an gefährlichen Maschinen wie Säge- oder Hobelmaschinen, im Akkord oder unter gesundheitsschädlicher Lärm- oder Strahlenbelastung sind dabei aber tabu.

Marie jobbt bereits zum dritten Mal in dem Unternehmen. "Mein Vater arbeitet dort auch und hat mir damals erzählt, dass die Firma Ferienjobs anbietet", erzählt sie. Kurzerhand beschloss das Mädchen ein Bewerbungsschreiben zu verfassen und es gemeinsam mit dem Lebenslauf an die Personalabteilung zu schicken. Nach einem guten Bewerbungsgespräch, konnte sie den Arbeitsvertrag unterschreiben. "Ich mache das, um finanziell unabhängig zu sein", sagt Marie. Klar bekäme sie von ihren Eltern Taschengeld, aber für das erste eigene Auto und ein Auslandsjahr müssen anderweitige Geldquellen erschlossen werden.

Melanie Speck von der Arbeitsagentur in Neuruppin sieht im Geld verdienen nicht den einzigen Vorteil eines Ferienjobs. "Positiv ist, dass Jugendliche testen können, was ihnen liegt", sagt sie. Als "ein super Instrument für Schüler und Arbeitgeber zur Berufsorientierung" sieht Detlef Gottschling, Sprecher der Industrie-und Handelskammer Potsdam den Ferienjob. Es gebe auch Unternehmer, die aus ihren ehemaligen Ferienjobbern künftige Fachkräfte rekrutieren, in dem sie ihnen nach der Schule eine Berufsausbildung anbieten. Darauf hat Marie nicht spekuliert. Nach dem Abitur und dem Auslandsjahr möchte die Gymnasiastin Medizin studieren. Maschinenbau oder Betriebswirtschaft stehen eher nicht auf dem Wunschzettel. "Vielleicht komme ich nach meinem Auslandsjahr aber auch wieder und will doch was ganz anderes", sagt sie. Im Unternehmen würde ihr auch viel zum Thema Windkraft erklärt werden, doch noch hält sich die Begeisterung in Grenzen.

Vor allem in der Gastronomie oder im Einzelhandel stünden häufig Ferienjobs zur Verfügung und helfende Hände würden gebraucht werden, sagt Gottschling. Die Schüler müssten sich nur trauen, bei Betrieben nachzufragen.

Momentan ist Marie in ihrer Klasse nämlich noch eine der Wenigen mit einem Ferienjob, erzählt sie. Viele würden eher regulär nebenbei arbeiten.

¦ Jugendliche ab 15 Jahren dürfen für vier Wochen im Kalenderjahr einem regulären Ferienjob nachgehen.

¦Verboten sind für sie dagegen Arbeiten an gefährlichen Maschinen, im Akkord oder unter gesundheitsschädlichen Bedingungen.

¦ Höchstens 40 Stunden pro Woche und acht Stunden am Tag dürfen Schüler in den Ferien arbeiten.

¦ Der Ferienjob darf nur zwischen sechs Uhr morgens und 20 Uhr abends ausgeführt werden.

¦ Tabu ist ein Ferienjob am Sonnabend, Sonntag und an Feiertagen. Ausnahmen bestehen in Krankenhäusern, Gaststätten und der Landwirtschaft.

¦ Die Bezahlung kommt auf den Arbeitgeber an. Ab 18 Jahren gilt der Mindestlohn.

¦ Ferienjobs sind auf Aushängen und im Internet zu finden.(jro)