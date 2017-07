artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach sieben Jahren beendet die Berliner Staatsoper an diesem Freitag ihre Zeit im Übergangsquartier Schiller Theater. Von 2010 bis 2017 seien 1,3 Millionen Besucher in das Theater in Charlottenburg gekommen, teilte die Staatsoper am Donnerstag mit. Mit der Vorstellung von Wolfgang Rihms "Jakob Lenz" in der Regie von Andrea Breth gehe damit das Kapitel der "Staatsoper im Schiller Theater" zu Ende.