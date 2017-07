Fröhlicher Gesang vom Volkslied bis zur Klassik

artikel-ansicht/dg/0/

"Inzwischen sind wir mit unserem Programm breit aufgestellt", sagt Yvonne Weidenstrauch. "Das wird von unserem Publikum geschätzt, aber auch von den Chormitgliedern." Mit neun Sängerinnen und Sängern hat der Chor einst begonnen, inzwischen sammeln sich 28 Musikbegeisterte um die Opernsängerin, davon immerhin acht Männer. Als die Orangerie des Summter Hofladens als Probenraum zu klein wurde, zog der Chor in den Gemeinderaum nach Schönfließ um. Dort treffen sich die Sangesfreunde immer donnerstags von 18.30 bis 20.30 Uhr zur wöchentlichen Chorprobe.

Wer den Ton angibt, ist unbestritten: "Ich bin die Chefin", betont die Summterin. "Alle dürfen ihre Meinung sagen, aber Entscheidungen treffe ich." Schließlich hat Yvonne Weidenstrauch nach ihrer Karriere viel Herzblut in die Gründung des Kammerchores und ihrer Musikschule gesteckt. "Alle Lieder sind eigenständige Werke, weil ich sie so geschrieben habe. Das macht kaum ein anderer."

Als einen Höhepunkt bezeichnet die Chorleiterin den Auftritt im italienischen Cassano delle Murge im vergangenen Jahr, wohin der Chor Vertreter der Gemeinde zu einer Freundschaftsreise begleitete. Auch an den Workshop an der Musikakademie Rheinsberg in diesem Frühjahr denkt sie gern. Wenn Yvonne Weidenstrauch die vergangenen Jahre Revue passieren lässt, ist sie überrascht und begeistert zugleich. "Ich hätte nicht gedacht, dass ein Laienchor so einen Erfolg haben würde."

Und was werden die nächsten zehn Jahre bringen? "Wir werden auf alle Fälle vierstimmig singen, vielleicht mit einer eigenen Bigband und 50 Sängern. Wir reisen auch wieder nach Italien, diesmal nach Rom. Dort singen wir vor dem Papst. Man muss schließlich Visionen haben."

Am 16. Juli gibt der Kammerchor "Lindenbaum" sein Jubiläumskonzert in der Mühlenbecker Kirche. Dazu sind zahlreiche Gäste eingeladen: Niels Templin (Geige), Lea Rossow (Querflöte), Isabelle Nahrstedt (Gesang), Thomas Lox (Bassklarinette), Brigitte Bortfeldt (Akkordeon), Michael Uhl (Orgel), das Pop Duo "LiebeAgadir" sowie Petra Wolf mit einer Kurzgeschichte.

Beginn ist um 16 Uhr. Der Eintritt kostet zehn Euro. Karten gibt es in der Touristeninformation Mühlenbeck und am Konzertnachmittag ab 15 Uhr in der Kirche.