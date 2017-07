artikel-ansicht/dg/0/

Stuttgart (dpa) Ein Ex-Kader der Terrorvereinigung PKK ist am Donnerstag zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt worden. Der 47-Jährige erhielt die Strafe wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung im Ausland, wie das Oberlandesgericht in Stuttgart am Donnerstag mitteilte. Der Senat habe bei der Strafzumessung auch berücksichtigt, dass es sich bei der PKK um eine besonders gefährliche terroristische Vereinigung handele und der Angeklagte seine Kadertätigkeit über einen Zeitraum von 30 Monaten ausgeübt habe. Strafmildernd habe sich unter anderem ausgewirkt, dass der Mann nicht vorbestraft gewesen sei (Az.: 6 -2 StE 11/16).