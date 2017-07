Munter mitgespielt

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg (MOZ) Für die Oberligamannschaft des BSC Süd 05 ist seit vorvergangener Woche die Sommerpause vorüber, steckt mitten in der Vorbereitung auf die Spielzeit 2017/18, dann wieder in der geliebteren Nordstaffel.

Misslungen ist der Plan, endlich einmal eine Mannschaft weitestgehend zusammenzuhalten und nur punktuell Spieler auszutauschen. Von dem Kader aus der Vorsaison sind nur Johannes Brückner, Rene Görisch, Maximilian Gerlach und Lukas Kohlmann geblieben. Hinzu kommen nach aus der A-Jugend Adrian Jaskola und Lukas Hehne. Der BSC ist nun fleißig dabei den Kader aufzufüllen, doch wieder einmal muss Trainer Özkan Gümüs praktisch bei Null beginnen.

Um die normalen Spielabläufe zu festigen sind Testspiele ein probates Mittel. Vergangenen Samstag gab es das erste beim Berlinligisten DJK S/W Neukölln. So lang die Kraft reichte spielten die Brandenburger gut mit, lagen Mitte der zweiten Hälfte sogar mit 3:1 vorn. Erst in den Schlussminuten gelang den Gastgebern noch die Wende zum 4:3-Erfolg.

Am Mittwochabend stand die Heimpartie gegen den SV Babelsberg 03 an. Bereits in der 4. Minute nutzte Lukas Kohlmann einen katastrophalen Querpass der Gästeabwehr zur Führung. Nur kurze Zeit später hätte der Regionalligist ausgleichen können oder gar müssen, doch der freistehende Stürmer vergab kläglich.

In der Folge tauchten die Gäste mehrfach (18., 22., 28., 32.) gefährlich vor dem Kasten von Toni Neubauer auf, schossen entweder vorbei oder über das Tor, beziehungsweise scheiterten an Neubauer, der sich zu einer guten Alternative gegenüber Brückner entwickelt.

Offensiv zeigten die Gastgeber einige gute Ansätze, wenn sie über die rechte Seite vordrangen, doch richtig gefährlich wurde es vor der Pause nicht mehr.

Dafür wieder unmittelbar nach dem Wiederanpfiff, doch diesmal fehlten Kohlmann (48.) ein paar Zentimeter. Auf der Gegenseite strich ein Kopfball der Babelsberger am rechten Pfosten vorbei. Danach neutralisierten sich beide Teams, ehe in der 71. Minute Görisch auf 2:0 erhöhte. Maurice Froelian spielte den Torjäger geschickt frei, der dann noch den letzten Mann gekonnt stehen ließ.

Nun legten die Gäste eine Schippe drauf, wollten die Heimfahrt nicht mit einer Niederlage antreten. In der 74. Minute ging ein Freistoß noch knapp vorbei, doch dann erzielte Andis Shala kurz darauf das Anschlusstor (78.). Nur zwei Minuten später stand er nach einer Rechtsflanke erneut frei und glich zum 2:2 aus. Den Süd-Fußballern fehlte nun die Puste, konnten das Unentschieden aber über die Zeit retten.

Am Samstag (15. Juli) testet die Süd-Elf weider daheim gegen den TSV Friedland 1814. Die Partie wird entweder um 13 oder um 14 Uhr angepfiffen. Die Entscheidung steht noch aus.