artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Vor einem Monat stieß ein Gewalttäter einen anderen Mann brutal eine Treppe im Berliner U-Bahnhof Alexanderplatz hinunter - nun fasste die Polizei einen Verdächtigen. Der mutmaßliche Täter wurde am Mittwochabend festgenommen. Ein Polizeisprecher bestätigte am Donnerstag einen Bericht der Zeitung "B.Z.". Der Verdächtige soll nach dem Zeitungsbericht in einer geschlossenen psychiatrischen Klinik untergebracht gewesen sein.