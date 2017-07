Polens Nationalkonservative wollen Neuordnung des Obersten Gerichts

artikel-ansicht/dg/0/

Warschau (dpa) Die in Polen regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) setzt ihre umstrittenen Justizreformen fort. Abgeordnete der nationalkonservativen Bewegung brachten nun ein neues Gesetz über das Oberste Gericht im Sejm, der Volksvertretung, ein. Wie die Zeitung "Gazeta Wyborcza" am Donnerstag in ihrer Onlineausgabe berichtete, sorgte vor allem der Artikel 87 für Empörung. Er sieht vor, dass alle Richter mit Inkrafttreten der Novelle in den Ruhestand geschickt werden - über Ausnahmen entscheidet der Justizminister.