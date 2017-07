Auch Gott kommt mal nach Rheinsberg

artikel-ansicht/dg/0/

Rheinsberg (RA) Es ist kurz nach halb elf am Dienstag. Nach mehrfachem Klingeln ist Gepolter hinter der Tür zur Rheinsberger Stadtschreiber-Wohnung am Marstall zu vernehmen. Der Schlüssel wird zweimal im Schloss gedreht, dann öffnet ein Mann mit Backenbart im blauen Pullover die Tür.

Es ist Ahne, 46. Stadtschreiber und der vermutlich einzige Mensch, der bei Fragen an Gott auch direkte Antworten erhält. "War das heute?", fragt der 49-Jährige, der mit bürgerlichem Namen Arne Seidel heißt, verdutzt. Nein, denn offenbar wollte er sich eigentlich erst am Mittwoch treffen, wie ein späteres Studium der E-Mail noch einmal zeigt. Anders als per Mail ist Ahne nicht zu erreichen, er leistet sich den Luxus, telefonisch nicht erreichbar zu sein. Aber er grinst trotz des um einen Tag verfrühten Auftauchens und weist dem Besuch den Weg die Treppe hinauf zur Stadtschreiber-Wohnung. Die Sonne scheint durchs Fenster in die kühlen Räume mit den hohen Decken im zweiten Stock. Auf dem Holztisch stehen Äpfel, Zwiebeln, Schnittlauch, Knoblauch, Paprika und Zitronen.

Die Stimme, die im Kopf untrennbar mit den "Zwiegesprächen mit Gott" auf "radioeins" verbunden ist, fragt nach den Getränkewünschen. Ahne selbst macht sich einen Instantkaffee und erklärt dabei, wie es ihn in die Prinzenstadt verschlagen hat. Es waren Freunde und gute Bekannte wie etwa Wiglaf Droste und Marion Brasch, die ihm geraten haben, sich zu bewerben. Beide waren ebenfalls Rheinsberger Stadtschreiber - Droste im Jahr 2009 und Brasch 2015.

Mittlerweile ist der Kaffee fertig. Der gelernte Offset-Drucker, der nach der Wende arbeitslos und danach Hausbesetzer wurde, setzt sich und muss sich nun zu seinen Plänen für die Rheinsberger Zeit löchern lassen. Was er umsetzen möchte, dafür hat er bereits vielfältige Ideen. "Hier habe ich die Chance, ein längeres Werk zu machen", sagt der Lesebühnen-Autor. "Eigentlich sind es sogar zwei längere Sachen, aber eine davon ist noch gar nicht spruchreif." Das andere Vorhaben soll ein Roman werden. Genauer gesagt ein Kriminalroman, dessen Handlung auch gleich noch als Musical verarbeitet wird. Die CD ist nahezu fertig. Nur der Roman fehlt noch, sagt Ahne. Aber immerhin stehen dank der Songs im Musical die Eckpunkte der Handlung schon fest.

Neben dem Buch wird er am Ende seiner Stadtschreiber-Zeit auch ein Heftchen herausbringen. Das ist Usus bei den Literaten, die die Wohnung beziehen. "Es wird wohl in Tagebuchform sein. Der erst Text ist fast fertig", berichtet Ahne. "Vielleicht wird es zwischendurch auch noch einmal eine Lesung geben oder auch einen Lesebühnen-Auftritt. Und Gott wird auch mal nach Rheinsberg kommen", verspricht er.

Die Auftritte bei der Lesebühne sind für ihn längst zur zweiten Heimat geworden. "Seit 22 Jahren trete ich in der Lesebühne Heim und Welt jeden Sonntag auf und wir haben noch nie einen ausgelassen, egal ob das auf den 24. Dezember fällt oder nicht", sagt er stolz. Dieses Engagement sorgt aber auch dafür, dass sich Ahne seine Zeit genau einteilen muss. Denn die Auftritte möchte er auch als Stadtschreiber absolvieren. Ohnehin wird er weiter nach Berlin pendeln. Denn dort leben die Kinder, auf die er nicht verzichten kann.

Beim Pendeln hat er eine neue Beschäftigung gefunden. Denn unter denjenigen, die den morgendlichen Direktzug von Berlin-Lichtenberg nach Rheinsberg nehmen, halte sich standhaft das Gerücht, dass an der Strecke angeblich ein weißes Reh lebt. Seit er das erfahren hat, schaut Ahne während der Fahrten viel aus dem Fenster. "Gesehen habe ich es aber noch nicht."

In den nächsten Tagen wird er sich nun erst einmal weiter die Region ansehen und unters Volk mischen. Denn auch wenn Ahne schon einige Male in Rheinsberg war, gibt es noch viele Ecken, die er nicht kennt. "Ich möchte auch das kulturelle Leben hier kennenlernen", meint der Autor. Einen Wunsch würde er sich in der Zeit gern erfüllen. "Ich möchte mal direkt vor dem Schloss baden gehen. Aber laut der Stiftung ist das wohl nicht erlaubt."

Dass er das Überangebot an Veranstaltungen in Berlin allzu sehr vermissen wird, glaubt der Autor indes nicht. "Wenn man drei Auftritte pro Woche hat, hat man an den anderen Tagen nicht den Riesenbedarf, wegzugehen." Und in der Stadtschreiberwohnung in Rheinsberg kann Ahne sich bei Bedarf auch komplett auf sein anstehendes Werk konzentrieren. "Ich bin ja eigentlich eher Langschläfer und muss aufpassen, dass ich hier nicht nur rumhänge." Damit dass nicht passiert, steht für die nächsten Tage das Programm auch schon fest. Da muss der erste Text fürs Rheinsberg-Tagebuch beendet werden. Dann möchte Ahne das Kapitelverzeichnis für den Roman erstellen und sich auf einen Auftritt im Rostocker Klostergarten vorbereiten.

Daher ist es auch an der Zeit, dem Autor wieder Raum für seine Arbeit als Stadtschreiber zu lassen. "Ich bring dich noch runter. Denn ich muss hier immer zweimal abschließen. Sonst gibt es Ärger mit der Stiftung", berichtet der aktuelle Bewohner der Wohnung am Marstall. Und ich muss beim Rausgehen gegen den Wunsch kämpfen, mich mit einem "Tschüss, Du" zu verabschieden.