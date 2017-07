Vier Kinder beim Spielen in Afghanistan getötet

artikel-ansicht/dg/0/

Kabul (dpa) Beim Spielen mit einem Mörser-Geschoss sind in der nordafghanischen Provinz Baghlan vier Kinder getötet worden. Das Geschoss sei zwischen ihnen explodiert, sagte der Polizeichef der Provinz, Ekramuddin Sari, am Donnerstag. Die Kinder seien schon am Dienstag ums Leben gekommen. Mit der Zunahme der Kämpfe tauchen Opferberichte manchmal erst Tage später auf. Die Gegend im Borka-Bezirk sei in der Gewalt der radikalislamischen Taliban, sagte Sari. Baghlan ist eine der am heftigsten umkämpften Provinzen.