Nicht angeschnallt: 21-Jähriger schwer verletzt

Mühlenbeck (OGA) Ein 21-jähriger Autofahrer ist in der Nacht zu Donnerstag bei einem Unfall schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr er die Liebenwalder Straße aus Richtung Mühlenbeck kommend in Richtung Wandlitz. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Durch den Aufprall wurde der Pkw weiter geschleudert, prallte gegen das Ortseingangsschild und kam schließlich an einem Grundstückszaun zum Stehen. Der Fahrer war nicht angeschnallt. Die Unfallstelle war für etwa eine Stunde voll gesperrt.