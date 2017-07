Protest gegen Abriss des Fachhochschul-Gebäudes in Potsdam

artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Das Gebäude der Fachhochschule in der historischen Innenstadt von Potsdam polarisiert: Während die einen den Abriss des DDR-Bauwerks fordern, wehren sich andere gegen teure Neubauten in der City.

Gegner des geplanten Abrisses der Fachhochschule Potsdam haben das Gebäude am Donnerstag besetzt. An der Fassade brachten sie Transparente wie "Besetzt" oder "Bitte stehen lassen" an.

Das Gebäude wird bis Monatsende noch von einem Fachbereich genutzt, zudem ist dort eine Mensa untergebracht. Die Demonstranten erklärten, der Betrieb der Fachhochschule könne weiterlaufen. "Wir bleiben im Gebäude bis uns der Nichtabriss und öffentliche Weiternutzung zugesichert wurden", hieß es in einem Tweet der Gruppierung "Bitte stehen lassen".

Die Gruppierung "Stadtmitte für Alle" rief zu einem Protestcamp vor dem Gebäude gegen die Abrisspolitik der Stadt auf. Dazu kamen am Nachmittag Dutzende Anhänger, die teils Sofas mitbrachten. Die Polizei war mit Kräften vor Ort, wollte aber zunächst eine Entscheidung der Fachhochschule abwarten.

Die Stadt will das zu DDR-Zeiten erbaute und heute marode aussehende Gebäude abreißen lassen. Stattdessen sollen dort Wohn- und Geschäftshäuser teils mit historischen Fassaden gebaut werden.

Über die weitere Gestaltung der Potsdamer Innenstadt mit dem als Landtag wiederaufgebauten Stadtschloss gibt es bereits seit Jahren einen heftigen Streit. Gegner der städtischen Baupläne kritisieren, dass zuviel Geld in neue Gebäude nach historischem Vorbild gesteckt werde. Auch wird teils kritisiert, dass bedeutende DDR-Architektur zerstört werde.