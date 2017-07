Faserstoffgelände: Neuer Anlauf zur Vermarktung

artikel-ansicht/dg/0/

Seit vergangener Woche ist das Angebot bei Immobilienscout24 gelistet, eine Eintragung auf der Internetseite der Kommune folgt laut Stadtverwaltung in Kürze.

Das Areal wird mit dem Ziel vermarktet, dort einen gewerblichen Camping- und Ferienhausbetrieb zu etablieren. Entsprechende Festlegungen finden sich in einem Bebauungsplan, der seit Jahren rechtskräftig ist.

Im Vergleich zu dem Angebotvon vor zwei Jahren wurde jedoch der Preis reduziert. Statt eines jährlichen Erbbauzinses in Höhe von 21 750 Euro werden nun 15 480 Euro aufgerufen. Zugrunde gelegt wird ein Verkehrswert von 309600 Euro. Vorgesehen ist, das Grundstück im Rahmen eines Erbaurechtsvertrages über die Dauer von 40Jahren zu vergeben, ein Ankaufsrecht wird dem Erbbauberechtigten jedoch eingeräumt. Der nördlich angrenzende, naturnahe Uferbereich an der Havel kann zusätzlich gepachtet und genutzt werden. Interessenten haben bis Anfang Oktober Zeit, sich zu melden. Es reicht jedoch nicht aus, einfach das Geld auf den Tisch zu legen, beziehungsweise einen Bonitätsnachweis. Erwartet wird überdies ein Nutzungskonzept. Ferner verpflichtet sich der Pächter, das Areal auch tatsächlich zu entwickeln. Eine entsprechende Vereinbarung ist separat abzuschließen. Auch darf das Grundstück nicht weiterveräußert werden, zumindest nicht in unbebautem Zustand. Eine Erklärung zur Kampfmittelfreigabe für das nach dem Zweiten Weltkrieg von der Sowjetarmee genutzte Gelände liegt vor. Keine Gewähr übernimmt die Stadt aber für sonstige Altlasten. "Der Erwerber hat ausreichend Gelegenheit zur Besichtigung des Kaufgrundstückes und zur Einsichtnahme in vorhandene Gutachten", heißt es in der Ausschreibung.

Kleiner Lapsus auf der Immobilienseite: Auf der Karte ist der Standort der "Faserstoff" just dort markiert, wo sich die Einfahrt zum privaten, früheren Sägewerksgelände befindet, das ebenfalls als Ferienhausareal entwickelt werden soll.