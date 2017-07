artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberger Land (veb) Seit Januar haben sich im Löwenberger Land etwa 80 Einwohner neu angemeldet. "Es gibt also durchaus einen Siedlungsdruck, der uns erreicht hat", erklärte Bauamtsleiter Manfred Telm bei der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung, warum über so viele Bebauungspläne zu entscheiden war. "Die vorhandenen Bauflächen in allen Ortsteilen werden allmählich knapp. Das führt automatisch zu einem Anstieg der Preise. Insofern müssen wir als Gemeinde darauf reagieren und neue, für eine Bebauung geeignete Flächen ausweisen", ergänzte Bürgermeister Bernd -Christian Schneck die Ausführungen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588618/

Doch die Löwenberger setzten nicht nur auf neue Bauflächen, die an der Rändern der Ortsteile ausgewiesen werden, sie setzten ebenso auf eine geordnete Entwicklung der Innenbereiche.

Das betrifft unter anderem im Ortsteil Löwenberg die weitere Ausweisung von Flächen entlang der Ernst-Thälmann-Straße, den sogenannten Ringschluss zwischen dem Kieferensteig und der Straße am Hain und den Bereich der Triftstraße entlang des Verbindungsweges Richtung Karl-Marx-Straße. Zusätzlich soll anschließend an die bereits gewerbliche Nutzung des Areals am ehemaligen Stellwerk der Bahn an der Bundestraße 96 in Richtung Gransee ein neues Gewerbegebiet entstehen. Für alle vier Bereiche bestätigten die Gemeindevertreter die Aufstellung entsprechender Bauplanungen.

Das gilt ebenso für den Bereich des Teeofener Weges im Ortsteil Nassenheide, wo in der Zukunft weitere Wohnhäuser entstehen könnten.

Der Aufstellungsbeschluss ist sozusagen der erste Schritt, um zu prüfen, ob ein solches Areal überhaupt für eine Wohnbebauung geeignet ist. Die öffentliche Auslegung und die Einarbeitung von Stellungnahmen eingerechnet, ist mit einem Zeitraum von ein bis anderthalb Jahren zu rechnen, bevor das Verfahren abgeschlossen ist.

Für den Wohnpark in Grüneberg, dessen Flächen inzwischen auch weitestgehend verkauft sind, wurde der bestehende Plan fortgeschrieben. Klar geregelt wird, welche Flächen bebaut werden dürfen und welche zugänglich sein müssen, weil sich dort öffentliche Leitungen befinden.

Im Gegensatz dazu gibt es im Ortsteil Großmutz einen "Vorhabenbezogenen Bebauungsplan für ein Soziokulturelles Zentrum" - und das schon seit Jahren. Weil aber bislang nichts passiert ist und der Plan formal nach sechs Jahren erlischt, folgten die Kommunalpolitiker nun dem Vorschlag der Verwaltung, die bestehende Satzung dafür aufzuheben. Sowohl im Ortsbeirat als auch im gemeindlichen Bauausschuss waren gegen die Aufhebung keine Bedenken vorgetragen worden. Ganz im Gegenteil: Vor dem Hintergrund, dass aufgrund des bestehenden Bebauungsplans die Umsetzung anderer Vorhaben erschwert würde, hatten die Kommunalpolitiker damit keine Probleme.