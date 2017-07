Pralles Leben in der Sandkiste

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Noch gut eine Woche, dann wird in der größten Sandkiste Wriezens wieder pralles Leben herrschen. Der TKC Wriezen lädt am 22. und 23. Juli zum zweitägigen Koyenuma Beachvolleyball Masters 2017. So hatte TKC-Chef Ulf Stumpe am Donnerstagabend nochmals zum Arbeitseinsatz gerufen, um die fünf Spielfelder in Form zu bringen. Die Hauptrunde der Damen und die Qualifikationsrunde der Herren wird dann am 22. Juli ab 10 bis 19 Uhr gespielt. Am Abend steigt dann ab 20 Uhr die legendäre Beachparty mit Livemusik und DJs.