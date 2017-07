Cedric Wiemprecht bärenstark

artikel-ansicht/dg/0/

Das unbeständige Wetter erleichterte die Aufgabe keineswegs. Bereits beim Parcours-Aufbau gab ausgiebige Regengüsse. Mit den Wetterkapriolen kämpften also die Aktiven, Helfer sowie Organisatoren den kompletten Renntag.

Gefahren wurde ein langer Parcours mit zahlreichen Ecken und Kanten, die sich die Fahrer einzuprägen hatten. Souverän meisterten Seelows Mark Zerbion und Thorben Silas Tschesche den Parcours bei den Bambini, der Klasse 0. Zum Auftakt holte das Seelower Duo gleich die Plätze eins und zwei. Dementsprechend feierten die Gastgeber gleich einen Doppelsieg.

In der K 1 lief es indes für die beiden Roten Teufel Julien Carlin und Bruno Straße nicht ganz so rund. Beide hatten Pylonenfehler und wurden mit Strafsekunden bestraft. Am Ende belegten sie die Plätze sechs und elf. Nicht wesentlich besser kam Alexander Zweig in der K 2 über die Runden. Mit einem Pylonenfehler auf dem Konto belegte er Rang sechs. Mit den undankbaren Plätzen vier und fünf mussten sich Maximilian Zweig und Jonah Lulicke in der K 3 begnügen. Nach dem verheißungsvollen Auftakt machte sich erste Ernüchterung in den Reihen der Heimakteure breit. Doch bereits in der K 4 waren es Cedric Wiemprecht, Max Karau und Jonas Grimm, die mit famosen Auftritten die zu diesem Zeitpunkt nur noch glimmende Glut wieder in ein loderndes Feuer verwandelten. Mit den Plätzen eins, zwei und drei räumte das Seelower Trio gleich alle Medaillenränge ab. Helen Yildirim standen zwei Pylonen im Weg - Platz acht das Resultat. In der K 5 holte sich Javier Juhre den Sieg. Teamkollege Tim Wiemprecht belegte Platz fünf.

In der Mannschaftswertung heimsten die Seelower den Tagessieg und Cedric Wiemprecht (K4) nahm die Trophäe des Tagesschnellsten mit.