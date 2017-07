232 Schwimmer sind bereits gemeldet

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Wie immer wird das Strausseeschwimmen, auch in seiner nunmehr 92. Auflage, mit der Konkurrenz der Langstreckenschwimmer eröffnet. Um 10 Uhr bzw. 10.10 Uhr werden die Männer und dann die Frauen auf die 5000 Meter geschickt. Ab 12.15 Uhr starten die Männer über die 2500 Meter, die Frauen über die gleiche Distanz 30 Minuten später. Erwartungsgemäß die größten Teilnehmerfelder sind über die 1250 Meter zu erwarten. Auch hier gibt es getrennte Starterfelder. Um 13.45 starten die Männer und auch in dieser Disziplin eine halbe Stunde später die Frauen. Beliebt ist auch das Querbeetschwimmen (ca. 350 m einmal über den See). Der Start ist 15.30 Uhr. Treffpunkt für diesen Wettkampf ist um 15 Uhr an der Fähre.