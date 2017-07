artikel-ansicht/dg/0/

Los Angeles (dpa) Die Schauspielerinnen Nicole Kidman, Reese Witherspoon und Jane Fonda können sich Hoffnungen auf den begehrten Fernsehpreis Emmy machen. Sie zählen genauso wie Susan Sarandon und Jessica Lange zu den Topstars, deren Nominierung am Donnerstag in Los Angeles bekanntgegeben wurde.

Bei den Männern sind unter anderem Anthony Hopkins, Kevin Spacey und Robert de Niro in verschiedenen Kategorien als beste Schauspieler vorgeschlagen. Als beste Dramaserie des Jahres gehen «Better Call Saul», «The Crown», «Handmaid's Tale», «House of Cards», «Stranger Things», «This Is Us - Das ist das Leben» und «Westworld» ins Rennen.

Der Moderator Stephen Colbert wird am 17. September die 69. Verleihung der Emmy Awards aus dem Microsoft Theater in Los Angeles präsentieren.