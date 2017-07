artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Eine 34-Jährige, die ihr Baby nach der Geburt in einer Wohnung in Berlin-Schöneberg getötet haben soll, hat die Vorwürfe vor dem Landgericht zurückgewiesen. An ein Kind könne sie sich nicht erinnern, erklärte die Beschuldigte zu Prozessbeginn am Donnerstag. Die Frau gilt als psychisch krank. Die Staatsanwaltschaft strebt die dauerhafte Unterbringung der 34-Jährigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an.