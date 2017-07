Wenig Resonanz beim Oderschwimmen

artikel-ansicht/dg/0/

Start und Ziel des Wettbewerbs um den Pokal der Stadtwerke mit Gesamtwertung für Männer und Frauen ist das bisherige Ziel, die Nordspitze des Ziegenwerders. Von dort geht es stromabwärts zur Römertreppe an der Konzerthalle. Die Schwimmer können dabei von der Stadtbrücke aus angefeuert werden. Doch bislang scheinen diese Änderungen wenig Anklang zu finden. "Zum selben Zeitpunkt gibt es in Müllrose den Triathlon, in Berlin werden in dieser Sportart Landesmeisterschaften ausgetragen. Wir konnten diesen Terminen nicht ausweichen, da wir an das Hansestadtfest gebunden sind", begründet Köber die geringe Resonanz. "Wir sind aber guter Dinge, dass es noch einige Nachmeldungen gibt, sofern das Wetter mitspielt. Auf alle Fälle haben wir die Strecke so gelegt, dass der Wettbewerb wegen zu niedrigen Wasserstandes nicht ausfallen kann. Es sei denn, wir haben ein Gewitter." Erlaubt sind Neoprenanzüge, das Wasser war am Donnerstag 23 Grad warm.

Nachmeldungen können ab 9 Uhr am Holzmarkt vorgenommen werden, zugelassen sind Athleten ab 16 Jahre. Jugendliche müssen die Erlaubnis der Eltern vorzeigen. Um 10.30 Uhr erfolgt die Einweisung der Starter, die Siegerehrung ist gegen 12.35 am Holzmarkt. Ein Startgeld wird nicht erhoben.