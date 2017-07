Kapitaler Flurschaden

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Die unendliche Geschichte vom Diesel erinnert zunehmend an Skandale in der Politik. Vorwürfe werden abgestritten oder immer nur so weit eingeräumt, wie sie sowieso schon bewiesen sind. Diese Salami-Taktik führt nicht selten zu Anklagen. Die Auto-Industrie scheint diesen Weg zu gehen. Mittlerweile kann man für niemanden mehr die Hand ins Feuer legen. Die gesamte Branche hat sich durch ihren fehlenden Aufklärungswillen diskreditiert. Wenn sich die Betrügereien von Daimler als wahr herausstellen, ist eine neue Dimension des Skandals erreicht. Es ist moralisch bedenklich, Gesetzeslücken auszunutzen und die Abgasreinigung abzuschalten. Betrug dagegen ist eine andere Ebene.