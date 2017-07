Der Staat bleibt letzter Retter der Banken

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Nie wieder! Mit solch emotionaler Selbstvergewisserung reagiert Politik auf epochale Krisen. Aus wirtschaftlicher Sicht zählt der Beinahe-Zusammenbruch des Banken- und Finanzsystems vor zehn Jahren dazu. Nie wieder sollte das geschehen. Nie wieder sollte der Steuerzahler Banken aus dem - vermeintlich - selbstverschuldeten Sumpf retten. Was fehlt ist die Umsetzung. Italien hat dies gerade wieder deutlich gemacht.

Dort sind zwei kleine Pleitebanken abgewickelt worden - aber nicht so, wie es das neue EU-Regelwerk eigentlich vorsieht. Demnach sollten alle Eigentümer, Kreditgeber (Anleihegläubiger) und wohlhabende Kunden zuerst zur Kasse gebeten werden, ehe der Staat einspringt. Der italienische Staat ist mit 17 Milliarden Euro eingesprungen, so wie er es Monate zuvor bei einer seit Jahren schwächelnden Großbank in Siena tat.

Dass es auch anders - nämlich ohne Steuermilliarden - geht, haben die Spanier demonstriert. Beide Fälle sind unterschiedlich gelöst worden, sie zeigen Licht und Schatten der neuen Bankenunion, die eine ganz wesentliche Säule des europäischen Gefüges ist. Denn Banken sind für das Funktionieren des Wirtschaftskreislaufes nun einmal unerlässlich. Die Bankenunion ist schon deshalb ein Fortschritt, weil sie erstmals einen Plan für den Ernstfall formuliert. Die überraschende Insolvenz einer Bank - wie bei Lehman Brothers vor neun Jahren - muss nun nicht mehr zwangsläufig das Fundament der ganzen Finanzindustrie erschüttern.

Das europäische Insolvenzrecht ist neben der Aufsicht der Großbanken und der in Deutschland umstrittenen gemeinschaftlichen Einlagensicherung eine der drei Säulen der Bankenunion. Theoretisch ist diese Säule unbestritten. Doch ihre politische Umsetzung fällt schwer. Anders als oft behauptet, trifft die Abwicklung einer Bank nämlich nicht nur das große Kapital, sondern auch die kleinen Leute. Auch deshalb ist sie eine unpopuläre Sache. Die italienische Regierung schreckte davor zurück. Und sie schiebt damit ein drängendes Problem auf die lange Bank.

Die Abwicklung von Pleitebanken ist ein Spagat. Er sollte einerseits die Eigentümer zur Kasse bitten, ohne andererseits eine Bankenkrise auszulösen. Vor Illusionen sei gewarnt: Kein Regelwerk der Welt kann alle Risiken abschirmen. Ist der große Crash aber erst mal da, wird immer nur der Staat den letzten Retter spielen können.