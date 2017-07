Zweiter Besuch aus St. Petersburg

artikel-ansicht/dg/0/

Joachimsthal (MOZ) Sie haben sich etwas überlegt in Joachimsthal. Drei klassische Konzerte an drei Tagen innerhalb einer Woche, an unterschiedlichen Orten der Stadt, unter dem Titel "Musik-Raum". Dass das funktionieren könnte, haben die Organisatoren im vergangenen Jahr festgestellt. Der Komponist, Pianist und Dirigent David Robert Coleman ist einer von ihnen. Er arbeitet an der Berliner Staatsoper und lebt mit der Sopranistin Nadja Korovina in Joachimsthal.