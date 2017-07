Sicher durch den Straßenverkehr

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) 17 Grundschulen aus Frankfurt und der Region haben laut Polizeikommissarin Yvonne Hundt in diesem Jahr an der Fahrradausbildung teilgenommen. Fast 400 Schüler konnten sich unter Polizeiaufsicht und mithilfe der Eltern im Straßenverkehr ausprobieren. "Nur etwa jeder zehnte Schüler schafft die Fahrradprüfung nicht", erklärt sie. Alle anderen erhalten ihre Fahrerlaubnis und eine Plakette für ein ordnungsgemäßes Fahrrad. Am Donnerstag war die Lindgren-Grundschule an der Reihe. Bei einer Klasse konnte sogar schon am Übungstag die Prüfung abgenommen werden. "Die sind wirklich toll gefahren", sagt die Polizistin der Fahrradstaffel. Unterstützt wurden sie auch von der Bereitschaftspolizei.