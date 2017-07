Haltlos und zweifelnd

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Eine schlanke Frau mit Cowboy-Hut - die typische Miss Mittlerer Westen - bepinselt eine brüchige Hütte mit Stars and Stripes, mit der Fahne der Vereinigten Staaten von Amerika. Die malende Miss Liberty: übermächtig abgebildet auf einer 60 Meter breiten Videowand. Und vor ihr optisch auf Ameisengröße geschrumpft: Bono und seine Jungs von U2. Bei ihrem Auftritt am Mittwoch im Berliner Olympiastadion - dem einzigen ihrer "Joshua Tree"-Tournee in Deutschland - kämpft die Band gut drei Stunden damit, wie sie wahrgenommen wird. Nicht nur, weil sie so winzig wirkt vor dieser riesigen Filmwand. Es ist etwas Prinzipielleres.

Vor 30 Jahren veröffentlichte sie ihr Album "The Joshua Tree". Es hat sich bisher 26 Millionen Mal verkauft, ist die erfolgreichste Platte von U2 und das Projekt, mit dem sie sich musikalisch gefunden haben. Die Platte erzählt, wie die fünf Iren von Amerika angezogen und abgestoßen sind. Musikalisch küssen sie diesem Land, in dem der Blues geboren wird, die Füße und verurteilen in ihren Liedern, wie "God's Country" - den Song bringen sie auch in Berlin - seine Ideale verrät - oder besser verkauft. Spätestens seit "The Joshua Tree" treten U2 als politische Aktivisten auf, Bono ist inzwischen eine Art Außenminister des internationalen Musikgeschäftes. Auf politischen Gipfeltreffen redet er den Staatslenkern mit gewisser Regelmäßigkeit ins Gewissen.

Aber wenn die Band nun ein 30 Jahre altes Album aufwärmt, dann wird man bei allem Wohlwollen den Geschmack nicht los, dass mit den betagten, noch immer hervorragend funktionierenden Songs noch einmal fix Kasse gemacht werden soll. Oder geht es um mehr?

Schauen wir wieder auf die Filmwand: links eine Faust, auf der Liebe steht, rechts eine mit dem Wort "Hass" auf den Fingern. Dazu wird man in großen Buchstaben gefragt, ob man lieber ein Extremist des Hasses oder der Liebe sein möchte. Plakativer Bombast. Aber das muss so sein. Die Band hat nicht viel Zeit, um sein Weltverbesserungsprogramm abzuspulen. Als der Hauptteil zu Ende ist und die Zugaben beginnen, schaut man auf Flüchtlingslager in Syrien. Dort die geballte Armut, hier die gefüllten Bäuche - gegen diese Ungleichverteilung predigt Bono seit Jahren. Aber wie sagte Brecht: "Reicher Mann und armer Mann standen da und sah'n sich an, und der Arme sagte bleich: "Wär ich nicht arm, wärst du nicht reich.'" Gehören die Multimillionäre von U2 also nicht selbst zu den Profiteuren des ungerechten Systems? Da wäre das Wahrnehmungsproblem wieder.

Andererseits: Wer kann, wie das U2 bei dem Berliner Konzert gemacht haben, mal schnell 70000 Menschen mit der Forderung nach gleichen Bildungschancen für Frauen erreichen? Und wer von den 70000 ist sofort losgelaufen, um etwas zu ändern? Aber müsste man das nicht unbedingt? Ja, müsste man, denn seit der Erstveröffentlichung von "The Joshua Tree" ist der amerikanische Traum noch weiter verwittert, befindet sich dieses Land in einem ideologischen Taumel, ist das Gefühl der Haltlosigkeit eher größer geworden.

"The Joshua Tree", hat Bono einmal gesagt, sei ein Album des Zweifels. Und diese Zweifel haben er, David Howell Evans (The Edge) an der Leadgitarre, der am Schlagzeug wühlende Larry Mullen und Adam Clayton (Bass) im Olympiastadion ausgelebt. Mit schneidendem, in den Ohren brennendem Gitarrensound, der mit Bonos spitzer Singstimme flirrend verschmelzt, erzählen U2 von Entortung, Entwurzelung und ewiger, sich als Fluch anfühlender Unruhe. Nein, thematisch und musikalisch haben sich die Songs wie "Where The Streets Have No Name" und "I Can Still Haven't Found What I'm Looking For" nicht überlebt.

Fotostrecke U2 spielen im Olympiastadion Auch schlechtes Wetter kann die Fans nicht davon abhalten, mit ihren Idolen abzurocken © MOZ / Uwe Stiehler 1 / 13

Doch leidet die Qualität dieser grandiosen Stücke darunter, wie U2 ihr Repertoire in Berlin episch auswalzen. Das ist anfangs berauschend, wirkt als Dauerbeschallung dann aber auch beliebig. Die Stimmung wallt im Olympiastadion immer wieder auf und reißt aufgrund dieser Überstrapazierung immer wieder ein. Der nicht enden wollende Regen war da auch keine Hilfe.

Trotzdem ist es beeindruckend zu sehen, wie diese Band unbeirrt an ihrem Sendungsbewusstsein festhält - und die Deutschen daran erinnert, an ihren kostbarsten Bekenntnissen festzuhalten. Während des Konzerts fließt in baumgroßen Buchstaben Artikel eins unseres Grundgesetzes über die Videowand: "Die Würde des Menschen ist unantastbar."