Operettenmelodien unter freiem Himmel

Falkenhagen (MOZ) Ein kleines Jubiläum wird an diesem Wochenende in Falkenhagen (Märkisch-Oderland) gefeiert: Bereits zum fünften Mal lädt der dortige Kultur- und Kunstverein zum Sommerkonzert ein. "Wir wollen uns in diesem Jahr ausschließlich der Operette widmen", sagt Vereinschefin Maria Mallé. Und den Bogen dabei thematisch von Wien nach Berlin spannen.