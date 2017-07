Räume und Personal reichen kaum

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die engen räumlichen Kapazitäten bei der Vielfalt der Angebote und die schwierige Finanzierung von Personalkosten, um bei allem ergänzenden ehrenamtlichen Einsatz zumindest ein "Grundgerüst" sicherzustellen, drücken den Sozialpark Märkisch-Oderland am meisten. Das hat Marina Kohring vom Vereinsvorstand beim Besuch von Finanzstaatssekretärin Daniela Trochowski am Donnerstagnachmittag verdeutlicht.

Die Linken-Politikerin zeigte sich beim Rundgang durch die vom Verein genutzte Ex-Kita beeindruckt von der Bandbreite an Projekten, die das Team im Wohngebiet Hegermühle anbietet. Sei es für Spätaussiedler, Flüchtlinge oder andere Bürger, die Hilfe benötigen. So betreut zum Beispiel Marina Kohring die REKIS-Kontaktstelle, an die diverse wiederum komplett ehrenamtlich organisierte Selbsthilfeguppen angedockt sind. Auch Pflegeberatung gibt es, Hausaufgabenhilfe für Kinder, Sprachkurse und Lernförderung. Tamara Kling erläuterte das Entstehen der Zeitung, deren Beiträge teils auf deutsch, teils auf russisch, teils in beiden Sprachen verfasst sind. Nicht nur die Spätaussiedler machten den Kern der Abonnenten aus. Auch Flüchtlinge wie aus Tschetschenien könnten ja Russisch lesen.Aus der Küche zieht derweil verlockender Backduft bis in den Flur. Kulturküche und Internationales Café sind ebenfalls Projekte, auch ein Lerncafé ist im Obergeschoss noch geplant.

Vieles greife ineinander, so produziere die Nähstube die Kostüme für die Tanz- und Theatergruppe. "Über die Eltern kommen wir an die Kinder, über die Kinder an die Eltern", auch das zeige die Erfahrung. Marina Kohring sowie Bürgermeisterin Elke Stadeler verwiesen auf das Bürgerzentrum, das im Rahmen des Programms Soziale Stadt im Nachbarviertel entstehen soll. Mindestens drei Jahre muss die einstige Kita aber als Dach für alles noch ausreichen. Bei Personalkosten könne das Ministerium nicht helfen. Daniela Trochowski verwies allerdings auf Projektfördermöglichkeiten per Lottomittel.