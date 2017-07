Weiße Wand für Ideen zur Rente

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Wer jung ist, dem liegt nichts ferner, als sich mit der Rente zu beschäftigten. Statt sich den Kopf über so etwas Abstraktes wie die ferne eigene Zukunft zu zerbrechen, gehen viele Heranwachsende lieber ihren Hobbies nach, zu denen nicht selten auch das Sprühen gehört. Diese Erkenntnis liegt dem Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) zu einem Graffitiwettbewerb zugrunde, an dem sich alle Interessierten noch bis einschließlich Montag beteiligen können. "Wir suchen die besten Motive zum Thema Leben im Alter, Rente, Altersarmut oder auch den Kampf für ein gutes Leben", sagt Sebastian Walter, der als Geschäftsführer der DGB-Region Ostbrandenburg Verantwortung trägt, die von Prenzlau bis Eisenhüttenstadt reicht und etwa 50 000 Gewerkschaftsmitglieder zählt. Der Wettbewerb sei Teil der DGB-Kampagne "Rente muss zum Leben reichen", die vor der Bundestagswahl dazu beitragen wolle, den von der Politik verursachten Sinkflug der Renten zu stoppen. Dem Sieger winke der Auftrag, die zwei Meter hohe und vier Meter breite Wand einer Garage am Gewerkschaftshaus in der Grabowstraße 49 in Eberswalde nach seiner eigenen Vorstellung zu gestalten. "Alles muss ziemlich schnell gehen, wir wollen das zumindest begonnene Kunstwerk bereits auf unserem ersten Hoffest enthüllen, zu dem wir für den 21. Juli einladen", kündigt Sebastian Walter an. Der Wettbewerb stehe unter dem Motto "Heute jung und morgen arm? Heute für die Rente von morgen sprayen!" und sei auch dazu gedacht, die Zahl der legalen Betätigungsfelder für die Eberswalder und Barnimer Graffiti-Szene zu erhöhen. Deshalb sei verabredet, dass für weitere preiswürdige Entwürfe zusätzliche Flächen gesucht würden, betont der Geschäftsführer.