Auf Schmetterlingsflügeln zum Sieg

artikel-ansicht/dg/0/

Groß Schönebeck (MOZ) Die "Bunten Schmetterlinge" aus Lichterfelde flattern am Ende ganz nach oben aufs Siegertreppchen. Dicht gefolgt von den "Flinken Eichhörnchen" und den "Schlauen Füchsen" aus Finowfurt. Was nach einem tierischen Rennen klingt, ist in Wirklichkeit ein Wettstreit rund ums Thema Umwelt.

artikel-ansicht/dg/0/1/1588645/

Zum neunten Mal hat die Waldschule "Jägerhaus" in Groß Schönebeck am Donnerstag Fünftklässler zu den Waldjugendspielen eingeladen, die von der Forst Brandenburg im ganzen Bundesland veranstaltet werden. Die Mitarbeiter des "Jägerhauses" schreiben jedes Jahr zehn Schulen aus den umliegenden Ortschaften an. Die Einrichtungen, die sich als Erste zurückmelden, dürfen mitmachen. Diesmal sind die Grundschule Lichterfelde und die Schule Finowfurt die Glücklichen.

Sie entsenden 51 Schüler nach Groß Schönebeck, die sich dort in Teams von drei bis fünf Mitgliedern zusammenfinden und gegeneinanderantreten. Der Wettbewerbs-Charakter reizt die Kinder natürlich. Das weiß auch Heidrun Koch, die Leiterin der Oberförsterei Milmersdorf, zu der auch die Waldschule gehört. "Es geht nicht nur darum, Wissen zu vermitteln, sondern auch um das Spielerische", sagt sie.

Gleichzeitig wollen die Pädagogen und Förster Interesse wecken für die Natur. "Die Kinder sollen dem Wald mit Achtung und Respekt begegnen", erklärt Heidrun Koch. "Was man ihnen heute vermittelt, setzen sie später um." Tatsächlich bringen viele der Teilnehmer eine Affinität für die Natur mit.

Zum Beispiel die Mitglieder des Teams "Hoppelnde Hasen" aus Lichterfelde. "Ich bin oft im Wald und wohne direkt am Schwärzesee", sagt Tim. Tobias ergänzt: "Ich habe viele Bücher über den Wald. In denen lese ich oft." Die Abstimmung mit den Mannschaftskameraden funktioniert gut. "Es gibt viele verschiedene Meinungen", sagt Tobias, "aber am Ende setzt sich die richtige durch."

So geht es für die Vier von einer der zwölf Stationen zur anderen. Bei Tobias Wesebaum von der Naturwacht, der als Helfer dabei ist, müssen sie Fragen rund ums Thema "Wasserkreislauf" beantworten und mit kleinen Kärtchen die Nahrungskette richtig ordnen: von Algen über Kaulquappe bis zum Hecht.

An anderen Stationen gilt es, Tierspuren richtig zuzuordnen, die Rufe verschiedener Arten zu erkennen und Fragen zu beantworten wie: Was ist eigentlich so schädlich am Eichenprozessionsspinner für den Menschen? Richtig: seine Härchen, die Allergien hervorrufen können.

Wenn es nach Heidrun Koch geht, sollen noch mehr Schulen am Wettstreit teilnehmen. "Ich bin mit der Situation, dass wir so viele Absagen erteilen müssen, nicht zufrieden", sagt sie. Aber das sei einfach eine Frage der Kapazitäten. "Da müssen wir schauen, ob wir das nicht organisatorisch anders regeln können."