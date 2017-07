Radfahrer schwer verletzt ausgeflogen

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Ein Rettungshubschrauber ist am Donnerstagabend in Zehdenick zu Hilfe gerufen worden, weil ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt wurde. Nach Angaben der Polizeiinspektion Oberhavel war der Radler um 17.20 Uhr in der Castrop-Rauxel-Allee entgegen der Fahrtrichtung unterwegs, als ein Pkw-Fahrer nach links abbiegen wollte. Der Autofahrer übersah den 66-jährigen Radfahrer, es kam zur Kollision, der Mann stürzte. Der Rettungshubschrauber landete auf dem angrenzenden Parkplatz und brachte den Verletzten in ein Berliner Krankenhaus.