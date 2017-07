Ortsbeirat lehnt Pläne ab

artikel-ansicht/dg/0/

Elstal (MOZ) Der Ortsbeirat Elstal hat am Mittwochabend die Pläne für die Erweiterung und Verdichtung am Ernst-Thälmann-Platz nach kontroverser Debatte per Empfehlung mehrheitlich abgelehnt. Lediglich ein Mitglied des Ortsbeirates stimmte dafür.

Zuvor hatte der vom Eigentümer beauftragte Architekt den geplanten Neubau von insgesamt fünf Häusern (54 Wohnungen) und zwei Parkplätzen vorgestellt. Während die äußere Rand-Verdichtung mehrheitlich befürwortet wurde, stieß die innere Verdichtung bei den meisten Mitgliedern des Ortsbeirates und Gästen auf Gegenwehr.

"Der Charakter der Bebauung muss sich in die Umgebung einfügen. Wir sind mehrheitlich der Meinung gewesen, dass zu stark verdichtet wird. Der Charakter des offenen Platzes geht zu stark verloren", so Ortsbeiratschef Matthias Kunze (SPD). "Wir müssen sehen, wie der Eigentümer nun mit der Empfehlung umgeht. Vielleicht gibt es eine andere Lösung." Das Projekt soll nun nocheinmal im Bauausschuss behandelt werden, ehe die Gemeindevertretung eine endgültige Entscheidung fällen wird.

Übrigens: Ein Bürger erkundigte sich nach den neuen Mieten in den Bestandshäusern, da sich nicht alle die neuen Mieten leisten könnten. In den Bestandshäusern gab es nach dem Verkauf an den jetzigen Eigentümer bereits eine Mieterhöhung.

"Von dem Verkauf haben wir erst knapp acht Jahre später erfahren und konnten somit keinen Einfluss mehr nehmen", sagte der Gemeindevertreter Tobias Bank, der als Gast an der Sitzung teilnahm. "Der Verkauf von kommunalen Wohnungen an private Investoren in einer so nachgefragten Region wie Elstal, ist absolut nicht verständlich", kritisierte Bank.