Neuenhagen im Mittelalter-Flair

Neuenhagen (MOZ) Der Verein Schloss-Neuenhagen-Insel lädt Einheimische und Gäste zu drei tollen Tagen auf den Bauernhof Seeger neben dem Schloss Neuenhagen ein. Der Verein erinnert mit dem dritten Uchtenhagenfest an die Gründung des Ortes vor 680 Jahren.

Spielleute: Die Gruppe „ErdenMut" aus Greifswald tritt am Sonnabend beim Uchtenhagenfest auf.

"Das Besondere an unserem Fest ist, dass wir nur alle fünf Jahre feiern", sagt Elvira Kleest, Vorsitzende des Vereins Schloss-Neuenhagen-Insel. Darüber hinaus nehme der Verein keinen Eintritt. Mit dem Fest erinnern die Veranstalter an die Zeit, als Neuenhagen erstmals erwähnt wurde und lassen, wenigstens ein bisschen, das Mittelalter wieder aufleben.

Zwei Bühnen gibt es - eine auf dem Wirtschaftshof und eine kleinere auf der Schlosswiese. Für mittelalterliche Atmosphäre sorgt die Gruppe "ErdenMut", Spielleute aus Greifswald, die traditionelle Musik aus Mittelalter und Renaissance zu Gehör bringen. "Sie stehen nicht auf der Bühne, sondern mischen sich unters Publikum und stellen auch mal ihre Instrumente vor", kündigte Elvira Kleest an, die am Donnerstag ihren 75. Geburtstag feierte. Sie engagierte sich für den Erhalt des Schlosses und setzte sich auch für Restaurierung der Kirche nach dem Brand von 2013 ein. "ErdenMut" wird auch Volkslieder spielen und das Publikum zum Mitsingen ermuntern.

Das Uchtenhagenfest beginnt am heutigen Freitagabend. Um 18 Uhr eröffnet die Bläsergruppe der Insel-Grundschule in der Neuenhagener Kirche das Fest mit einem Konzert. Ab 20 Uhr gibt es ein Ritterlager und Lagerfeuer am Neuenhagener Schloss mit Fassbier, Kesselgulasch und Grillspezialitäten. Ab 21 Uhr erklingt mittelalterliche Musik von Oderberger Musikanten im Schloss.

Hauptfesttag ist der Sonnabend: Um 10 Uhr wird das Tor zum Fest vor der Kirche geöffnet. Um 10.30 Uhr startet der Umzug der Ritter und Leut' durch Neuenhagen. Die Teilnehmer sammeln sich auf dem Wirtschaftshof Seeger, laufen eine Runde durch das Dorf und kehren dann auf den Hof zurück. "Wir verstehen diesen Marsch eigentlich nicht als Umzug, sollen wollen die Neuenhagener Bürger mit der Nase daraufstoßen, was im Ort gefeiert wird und hoffen, dass sie in möglichst großer Zahl kommen, um mitzufeiern", unterstreicht Elvira Kleest.

Attraktionen auf dem Bauernhof sowie im und um das Schloss herum gibt es ab 13 Uhr mit der Gruppe "ErdenMut", Rittern, Händlern, fröhlichen Leuten, Verkaufsständen sowie einer Heuburg für Kinder.

Auf der kleinen Bühne tritt um 14 Uhr ein Märchenerzähler auf. Eine Stunde später folgt die Kita Neuenhagen mit einem kleinen Programm. Weitere Attraktionen: 15 Uhr Ritterkämpfe, 16 Uhr Theatervorführung auf der großen Bühne "Die Geschichte der von Uchtenhagen", zusammengestellt aus drei Sagen, 17 Uhr Spiele aus dem Mittelalter,18 Uhr Prämierung des besten Mittelalterkostüms durch den Verein Schloss-Neuenhagen-Insel, 19 Uhr Musik im Schloss, 20 Uhr Tanz auf dem Bauernhof. Nach 22 Uhr gibt es eine Feuershow.

Weiter geht es am Sonntag um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst in der Neuenhagener Kirche. 11 bis 15 Uhr schlagen die Ritter wieder ihr Lager um das Schloss auf. Sie und die Gäste können sich aus der Gulaschkanone stärken. Es gibt Getränke auf dem Bauernhof, Kaffee und Kuchen im Schloss.

Neben "ErdenMut" sind die Mittelaltergruppe "Findlinge", der Märchenerzähler "Rabazkis", der "Hochmeister Deutsch Orden", die Theatergruppe "Uchtenhagen", der Frauenverein, der NCC, die Feuerwehr, die Angelvereine Neuenhagen und "Carausche" sowie der FSV Insel Neuenhagen dabei.